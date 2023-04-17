Cengiz Çandar: 2001’de AKP’den teklif gelse kabul edebilirdim

Yeşil Sol Parti’nin Diyarbakır milletvekili adayı Cengiz Çandar, ‘AKP’den 2001’de teklif gelseydi kurucuları arasında olmayı kabul eder miydiniz’ sorusuna ”Edebilirdim” yanıtını verdi. Çandar ayrıca 2007 seçimlerinde AKP’ye oy verdiğini de söyledi.

Cengiz Çandar. (Twitter)

Çandar, aday gösterilmesi sonrası tartışmaların odağında yer almıştı. En son ‘dekorasyon’ nitelendirmesi sonrası emek ve özgürlük ittifakı içindeki sol partiler tarafından eleştirilmişti.

T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Çandar, ”AKP’den 2001’de teklif gelseydi kurucuları arasında olmayı kabul eder miydiniz” sorusuna şu yanıtı verdi: ”Samimi bir şey söyleyeyim mi? Edebilirdim. Ederdim diyecek kadar net değil kafam, ama edebilirdim. Çünkü ben oldum olası bir itiraz adamı oldum. Neyse o günün rejimi, ona itiraz eden oldum. O dönemdeki AKP, 28 Şubat süreci sonu ortaya çıkan bir parti olacaktı. Ben 28 Şubat’ta Mehmet Ali Birand ile birlikte andıç yemiş bir ’28 Şubatzede’ olarak, İslam ile ve Müslümanlarla mutlaka bir mutabakat zamanı bulunması gerektiğini savunmuş biri olarak, onların ayrımcılığa uğramasına zaten itiraz eden bir demokrat olarak edebilirdim teklifi belki de.”

Ayrıca Çandar, 2007 seçimlerinde AKP’ye oy verdiğini söyledi.