Yargı, Cengiz Çandar’a ‘Hoşgeldin’ dedi: Üç yıl hapsi isteniyor

Yeşil Sol Parti milletvekili adayı gazeteci Cengiz Çandar, İsveç’ten Türkiye’ye döner dönmez hakim karşısına çıktı. Çandar’ın kamuoyunda ‘Kırmızı Fularlı Kız’ olarak bilinen Ayşe Deniz Karacagil’le ilgili tweeti sebebiyle üç yıla kadar hapsi istendi. Savcı Dilara Yılmaz’a göre Çandar, dava konusu tweet’iyle PKK mensuplarına ‘psikolojik destek’ sağlamış.

Cengiz Çandar, avukatlarıyla yargılandığı mahkemenin önünde (Kaynak: MLSA)

Gazeteci Çandar ve aktivist Kemal Işıktaş hakkında 30 Mayıs 2017 tarihinde kişisel Twitter hesaplarından Rakka’da IŞİD’le çatışırken yaşamını yitiren Ayşe Deniz Karacagil’le ilgili yaptıkları paylaşım sebebiyle soruşturma başlatılmıştı.

Savcı Celal Sarıdere, soruşturmayla ilgili hazırladığı iddianamede, Karacagil’in PKK/KCK’nin Suriye yapılanmasına katılarak Rakka’daki çatışmada öldüğünü, Karacagil’in ‘örgüte katılmasının sosyal medya üzerinden övüldüğünü’ iddia etmişti.

Çandar, Karacagil’le ilgili 30 Mayıs 2017’de “Kırmızı fularlı kız, Gezi’nin içimizi ısıtan en güzel gülüşlü meleği, Rakka önünde toprağa düşüp yıldızlara yükselerek içimizi yine yaktı” demişti.

Paylaşımlarında kullandıkları ifadelerin kamu düzeni açısından açık ve yakın tehlike doğurabileceğini öne süren savcı Sarıdere, Çandar ve Işıktaş’ın ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlamasıyla üçer yıla kadar hapsini talep etmişti.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) savunmanlığını üstlendiği Çandar hakkında Ocak 2021’de yakalama kararı çıkarılmıştı.

Şimdiye kadar 10 duruşma görülen davanın bir sonraki duruşması 11 Nisan’da yapılacaktı, ancak Çandar’ın avukatlarının talebi üzerine duruşma bugün yapıldı.

Duruşmada Çandar’ın avukatları Veysel Ok ve Merve Kurhan da hazır bulundu.

Çandar’ın savunması

Çandar, mahkemedeki savunmasında, paylaşımı yaptığı tarihte yurtdışında olduğunu, ‘öldürülen kızın adını dahi bilmediğini’ söyledi.

Öldürüldüğünü öğrendiğinde Gezi eylemlerindeki fotoğrafını gördüğünü söyleyen Çandar, daha sonra Karacagil’in babasının sosyal medyadaki ‘Meleğimiz göğe yükseldi’ ifadesini gördüğünü aktardı.

Çandar, ‘bir kız babası olarak sosyal bu ifadenin kendisini çok etkilediğini’ belirterek bu etki sebebiyle söz konusu paylaşımı yaptığını söyledi.

Karacagil’in Rakka’da IŞİD tarafından öldürüldüğünü belirten Çandar, paylaşımı yaparken aklından suçu ve suçluyu övmek gibi bir şey geçmediğini, vicdani duygularla yapılan bir paylaşım olduğunu söyledi.

‘Psikolojik destek’

Çandar’ın ve avukatlarının beyanlarından sonra savcı Dilara Yılmaz, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı Yılmaz, Çandar’ın ‘başka kişilerle ortak hareket ettiği izlenimi oluşturacak şekilde Karacagil’i övdüğünü’ savundu.

Çandar’ın Karacagil’in eylemini yücelten, haklı ve meşru göstermeye çalışan ifadeler kullandığını iddia eden savcı, Çandar’ın dava konusu sözleri sebebiyle PKK mensuplarına ve örgüt faaliyetlerine yönelik ‘psikolojik destek sağladığını’ iddia etti.

Açık ve yakın tehlike oluşmuş

‘Bu durumun millet nazarında PKK terör örgütüne duyulan tepkiyi artırdığını’ savunan savcı, Çandar’ın sözlerinin kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlike doğurduğunu öne sürdü.

Çandar ve avukatlarına esas hakkındaki savunma için süre veren hakim Serkan Yoğurtçu, bir sonraki duruşmayı 16 Mayıs saat 11.10’a erteledi.

‘Kırmızı Fularlı Kız’ paylaşımı nedeniyle Cengiz Çandar için yakalama kararı