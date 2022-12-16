Cemil Çiçek, İmamoğlu kararını ‘inandırıcı’ bulmadı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki kararın üç yıl önce söylenmiş bir söz üzerinden verilmesini ‘inandırıcı’ bulmadı: “Bu hem yargıya zarar verir hem de adalet gibi yüce bir kavrama çok zarar verir. Ülkeye de çok zarar verir. Yargıyı da ülkenin baş sorunu haline getirir…”

Cemil Çiçek, İmamoğlu kararını değerlendirdi. (AA)

İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davanın 14 Aralık’taki duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

Karara tepkiler yükselirken bir ses de AKP’den geldi. Hürriyet yazarı Sedat Ergin’e konuşan eski TBMM başkanı Çiçek, verilen bu kararı ‘inandırıcı’ bulmadı: “Bundan üç küsur sene evvel söylenmiş olan tek cümlelik bir hakaret iddiasını mahkemede bu kadar uzun zaman geçtikten sonra ve üstelik bu kadar kritik bir eşikte karara bağlarsanız, verdiğiniz kararın hukukiliği de isabeti de inandırıcı olmaz. Ben de inandırıcı olduğuna inanmıyorum zaten…”

‘Yargıyı baş sorun yapar’

Söz konusu kararın ülkeye ‘çok zarar vereceğini’ kaydeden çiçek, ‘yargıyı da Türkiye’nin baş sorunu haline’ getireceğini kaydetti.

Çiçek, şunları söyledi: “Bu hukukilik meselesi her şeyi ifade eder. Geri kalanın önemi yok. Bu, üç dört ayda bitebilecek ya da bitmesi gereken bir konu aslında. Dosyada tek bir cümle var. Bir cümlenin hukukla ilişkisi üç seneyi geçtiği halde kurulamıyorsa, o zaman kararın hukukiliği de tartışmalı olur. Bu hem yargıya zarar verir hem de adalet gibi yüce bir kavrama çok zarar verir. Ülkeye de çok zarar verir. Yargıyı da ülkenin baş sorunu haline getirir…”