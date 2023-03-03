Celal Şengör İBB’nin deprem hazırlığına şaşırmış: Ama bir engel var

Yerbilimci Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekrem İmamoğlu ve ekibinin deprem sunumuna şaşırmış: “İBB çok iyi bir hazırlık, çok yerinde bir planlama yapmış.”

Şengör’e göre bu hazırlığın yapılabilmesi için genel idarenin de desteğine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Celal Şengör, İBB’nin deprem hazırlığını beğendi. (YouTube)

Ekrem İmamoğlu, yer bilimcilerin de katıldığı toplantıda ‘İstanbul Deprem Seferberlik Planı’nı açıklamıştı. Bu toplantıya katılanlardan Şengör, izlenimlerini Habertürk yazarı Fatih Altaylı’ya anlattı.

İBB’nin toplantısına şaşırdığını aktaran Şengör, şunları kaydetti: “Doğrusunu istersen şaşırdım. İBB çok iyi bir hazırlık, çok yerinde bir planlama yapmış. Konuyu çok doğru biçimde ele almışlar. 1999 depreminden sonra yapılması gerekip de yapılmayan, eksik kalan ne varsa hepsini görüp planlamışlar.”

‘Ama bir sorun var’

Yine de bir sorun olduğunu kaydeden Şengör, şöyle devam etti: “Anlattıklarının ancak yarısını yapabilir. O da iyi ihtimalle.”

Şengör bunun nedeniniyse şöyle aktardı: “Çünkü tamamını yapmak için merkezi idarenin desteği, düzenlemeleri gerekiyor. Bu destek olmadan yapamaz. Ben başkanı içeri atmak isteyen bir merkezi idarenin bu plana destek vereceğini zannetmiyorum. Keşke herkes el ele verip bu oldukça iyi diyebileceğim çalışmaya destek verse.”