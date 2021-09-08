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Yaramazlara biraz batar!

Çavuştepe Kalesi’nde mühür ve takılarıyla gömülen kadın yöneticinin mezarı bulundu

Van’da Urartular dönemine ait Çavuştepe Kalesi ile nekropol alanında yürütülen kazılar sırasında takılarının yanı sıra iki mührüyle gömülen ve yaşadığı dönemde yönetici olduğu düşünülen bir kadının mezarı ortaya çıkarıldı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Urartu Kralı II. Sarduri tarafından Milattan Önce 764-734 yılları arasında yaptırılan kalede, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında 25 kişilik ekiple yapılan kazılarda 40-50 yaş aralığında öldüğü düşünülen bir kadının mezarı bulundu.


‘Başı yok’

Kazı alanında daha önce atı, sığırı ve köpeğiyle gömülen bir mezar tespit ettiklerini anımsatarak her gün yeni buluntulara ulaştıklarını anlatan Çavuşoğlu şunları söyledi: “Buradaki iskeleti kaldırdıktan sonra alt bölümde bambaşka bir şeyle karşılaştık. Bir kadına ait mezar bulduk. Takılarıyla gömüldüğünü gördük. Etrafını açtığımızda iskeletin başının olmadığını fark ettik. Başının olmaması dini bir inancın gereği ya da bir ritüelin bir parçası olabilir. Kadının başının daha kutsal bir yere konulmuş olabileceğini tahmin ediyoruz.”

Fotoğraf: AA

Çavuşoğlu mühürlerle ilgili şu bilgileri paylaştı: “Takıların içinde bizim için çok önemli olan iki mühür var. Bu mühürlerden biri bronzdan diğeri de su mermerinden yapılmış. Eski zamanlarda yönetici kesim ve tüccarlar mühür taşıyabiliyordu. Burada kadının üzerinde iki mührün bulunması çok önemli.

‘Birinde hayat ağacı var diğeri aslan formunda’

Birinin üzerine hayat ağacı ve çeşitli figürler işlenmiş. Diğeri ise aslan formunda düzenlenmiş ve alt bölümünde de damga yer alıyor. Gerdanlıkta Urartuların klasik özellikleri var. Bunun yanında metal, bronz ve gümüşten boncuklar, akik, kornalin, pirit taşları, deniz kabuğu ve camdan oluşan muazzam bir takıyla karşı karşıyayız. Üç hayvan başlı süs iğnesi olduğu gibi duruyor. Güzel işlenmiş bronzdan sarkaçlı bir küpe var. O dönem için çok değerli takılar. Bir sıra olarak değil üst üste konulmuş vaziyette bulundu. Bunun içerisinde özellikle deniz kabuğu olan takı ancak Akdeniz’de bulunuyor. Ticaret yoluyla ya da özel siparişle gelmiş olması gerekiyor. Bu da bu şahsın çok önemli bir kişi olduğunu gösteriyor.”

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