İranlı yönetmen Cafer Panahi tarihe geçti



İranlı yönetmen Cafer Panahi Altın Ayı ve Altın Aslan’dan sonra Altın Palmiye’yi de alarak üç büyük Avrupa film festivalinde birincilik kazandı.

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Panahi dün ‘Sadece Bir Kazaydı’ adlı filmiyle Cannes’da Altın Palmiye Ödülü’nü kazandı.

İran rejimince 15 yıl boyunca film yapması yasaklanan Panahi, 2015’te ‘Taxi‘ filmiyle Berlin’de Altın Ayı, 2000 yılında ‘The Circle’ filmiyle Venedik’te Altın Aslan ödülünü kazanmıştı.

Festivale en son 2003’te katılan 64 yaşındaki yönetmen, tüm İranlılara hitaben yaptığı konuşmada, en önemli şeyin İran ve halkının özgürlüğü olduğunu söyleyip ekledi: “Kimsenin bize ne giyeceğimizi veya giymeyeceğimizi, ne yapacağımızı veya yapmayacağımızı söylemeyeceği bir güne ulaşmayı umuyoruz.“

İran’da birçok kez cezaevinde yatan ve yakın zamanda kaldırılan 15 yıllık yasak döneminde yasadışı filmler çeken Panahi, Reuters’a “Kazansam da kazanmasam da geri dönecektim. Zorluklardan korkmayın” diyerek festivalin ardından ülkesine dönmeyi planladığını belirtti.

Hapishanede kendisine işkence eden adama benzeyen tek bacaklı bir adamı kaçıran ve ardından kaderine karar vermek zorunda kalan bir garaj sahibinin hikayesini anlatan ‘Sadece Bir Kazaydı’ 1997 yapımı ‘Kirazın Tadı’ filminden sonra bu ödülü kazanan ikinci İran filmi.

Jüri başkanı Juliette Binoche, Panahi’yi ödüle neden layık gördüklerini açıklarken “Sanat, içimizdeki en değerli, en canlı parçanın yaratıcı enerjisini harekete geçirir. Karanlığı bağışlamaya, umuda ve yeni hayata dönüştüren bir güçtür” dedi.

22 film ödül için yarıştı

78. Cannes Film Festivali’nde toplam 22 film ödül için yarıştı. Bu yarışta Richard Linklater, Wes Anderson ve Ari Aster gibi ünlü yönetmenler vardı.

Ünlü yönetmen Joachim Trier’in ‘Duygusal Değer‘ adlı filmi, Altın Palmiye’den sonra en büyük ödül Grand Prix’ye layık görüldü.

Jüri ödülü, Alman yönetmen Mascha Schilinski’nin kuşaklar arası aile draması ‘Düşüşün Sesi’ ve Fransız-İspanyol yönetmen Oliver Laxe’nin çöl yolculuğuna çıkan bir baba ve oğlunun hikayesini anlatan ‘Sirat’ adlı filmleri arasında paylaştırıldı.

Brezilya yapımı ‘Gizli Ajan’ filmi, Wagner Moura’ya en iyi erkek oyuncu, Kleber Mendonca Filho’ya ise en iyi yönetmen ödülü olmak üzere iki ödül kazandırdı.

Yeni yetenek Nadia Melliti, Paris’te Cezayirli göçmen bir ailenin kızının ergenliğe geçişini konu alan ‘Küçük Kız Kardeş’ filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.

İki kAltın Palmiye’li Belçikalı Dardenne Kardeşler, ‘Genç Anneler’ adlı filmiyle en iyi senaryo ödülünün sahibi oldu.

Yönetmen Spike Lee’nin, Denzel Washington’ın başrol oynadığı ‘Highest 2 Lowest‘ adlı filmi ise festivale yarışma programının dışında katıldı . Washington’a sürpriz bir Onursal Altın Palmiye ödülü verildi.

Aynı ödül, 13 Mayıs’taki açılış töreninde Robert De Niro’ya da verilmişti.