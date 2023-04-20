Cannes Film Festivali’nden resmi afiş geldi

Bu yıl 76’ncısı düzenlenecek Cannes Film Festivali’nin resmi afişi yayınlandı.
16-27 Mayıs tarihleri arasında, Fransa’nın güneyindeki Cannes kentinde düzenlenecek festival, bu yılki afişinde yıldız oyuncu Catherine Denevue’yu onurlandırdı.
1 Haziran 1968 tarihli Catherine Denevue fotoğrafı, Alain Cavalier’in yönetmenliğini üstlendiği ‘La Chamade’ (Aşk Esiri) filminin setinde Jack Garofalo tarafından çekilmişti.
Festival bu yıl Maïwenn tarafından yönetilen, Johnny Deep’in başrolünde olduğu ‘Jeanne du Barry’ filmiyle açılacak.
Jüri başkanlığını Ruben Östlund’un yaptığı festivalde Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi ‘Kuru Otlar Üstüne’ Altın Palmiye için yarışacak.