Canilerin özel eşyaları ‘itinayla’ alınır satılır

‘Milwaukee Canavarı’ olarak da anılan ABD’li Jeffrey Dahmer’in hayatını anlatan Netflix dizisi, seri katilin 150 bin dolar değer biçilen gözlüklerini ve özel eşyalarından oluşan koleksiyonu gündeme getirdi.

Jeffrey Dahmer’in en az kendisi kadar meşhur olan gözlükleri, kendini ‘Kanada’nın en büyük kült ve gerçek suç sitesi’ olarak tanımlayan ‘Cult Collectibles’da (Kült Koleksiyon) satılıyor.

Yalnızca gözlükleri değil, kullandığı çatal bıçaklardan okul projelerine, aile fotoğraflarından cüzdanına ünlü seri katille ilgili aklınıza gelen (ya da gelmeyen) onlarca parça sitede satışta.

Gerçek suç hikayelerinin bir parçası olmuş her şeyin alınıp satıldığı siteyi 2018 yılında Kanadalı Taylor James kurmuş. Sitesinde tarihi değer taşıyan gerçek suç belgeleri biriktirdiğini, belgesellere danışmanlık yaptığını ve materyal sağladığını belirtiyor.

Cult Collectibles‘da Jeffrey Dahmer’den başka seri katillere, katliamlara ve kurbanlara ait parçalar da satılıyor.

Jeffrey Dahmer’in adının baş harflerini taşıyan cüzdanı (850 dolar) ve bir dönem kullandığı çatal kaşıklar Fotoğraflar: Cult Collectables

1960 yılında doğan Jeffrey Dahmer, ilk cinayetini 18 yaşında işledi. İşlediği 16 cinayetin 15’inden suçlu bulundu ve ömür boyu hapse mahkum edildi. 34 yaşında cezaevinde dövülerek öldürüldü. Borderline, şizofreni tanıları alan Dahmer, yargılandığı dönemde ‘akıl sağlığı yerinde’ raporu aldı.