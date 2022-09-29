Netflix, seri katil Jeffrey Dahmer dizisindeki LGBTQ etiketini kaldırdı

Dijital yayın platformu Netflix, ABD’li ünlü seri katil Jeffrey Dahmer’in hayatını anlatan biyografik dizi ‘Canavar: Jeffrey Dahmer’in Hikayesi’nden LGBTQ etiketini gelen tepkilerin ardından kaldırdı.

Fotoğraf: Netflix

Independent’in haberine göre, 21 Eylül’de gösterime giren dizi, ABD’de 1978’den 1991’e kadar en az 17 erkeği vahşice öldüren Jeffrey Dahmer’in hikayesini konu alıyor. Ana karakter Dahmer eşcinsel olduğu için LGBTQ kategorisine dahil edilen dizi, 23 Eylül itibarıyla bu sınıflandırmadan çıkarıldı.

Dizide LGBTQ’nun yanında ‘kaygı uyandıran’, ‘psikolojik’, ‘korku’, ‘karanlık’ gibi etiketlerin yer alması LGBTQ’lar tarafından “Beklediğimiz temsil bu değil” diyerek eleştirilmişti.

LGBTİ+ karakterleri olumlu şekilde ele alan alan yapımları öne çıkarmak için kullanılan etiketin seri katil dizisine eklenmesi tepki toplamıştı.

Öte yandan dizinin aldığı tek ciddi eleştiri bu değil. Dahmer’in kurbanlarından Errol Lindsey’nin akrabası geçen hafta “Bu diziler bize travmalarımızı tekrar tekrar yaşatıyor” diyerek ‘gerçek suç’ türü yapımlara tepki göstermişti.

Bu akrabanın paylaşımları Twitter’da kısa sürede viral oldu ve seri katil dizileri hakkındaki tartışmaları yeni bir noktaya taşıdı.