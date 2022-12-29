Canan Kaftancıoğlu, İmamoğlu’nun toplantısına kızı için katılamamış

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, dün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun düzenlediği toplantıda olmaması hakkında konuştu.

Kaftancıoğlu, yurtdışında okuyan kızını havalimanına götürdüğünü, toplantı ile uçak saati çakıştığı için gelemediğini söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu. (AA)

Ekrem İmamoğlu dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘terör’ iddialarına Saraçhane’deki basın toplantısında yanıt vermiş, “Bize yaptığı suçlamaların bir kaynağı var ise, aynı suçu eski İstanbul Büyükşehir belediye başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da işlemiştir. Aslında Pandora’nın kutusu açılmıştır” demişti.

Bu toplantıda Canan Kaftancıoğlu’nun yer almaması dikkat çekmiş; İmamoğlu’yla arasındaki gerginlik yeniden gündeme gelmişti.

halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz’a konuşan Kaftancıoğlu, o saatlerde yurtdışında okuyan kızını havalimanına götürdüğünü söyledi. Kaftancıoğlu, toplantı ile uçak saatinin çakışması nedeniyle katılamadığını anlattı.

Saymaz yazısının devamında gerginliğin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na anlatıldığını da yazdı: “İmamoğlu, geçen pazar günü Ahlatlıbel’de Kılıçdaroğlu ile yaptığı baş başa görüşmede, şikayet ve anlaşmazlık konularından biri olarak Kaftancıoğlu ile yaşadığı gerilimi masaya getirdi. ‘Bu mesele artık çözülmeli’ dedi.”