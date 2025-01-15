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Yaramazlara biraz batar!

Çanakkale'de işlenen kadın cinayetinin şüphelisi 19 yıl sonra yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 19 yıl önce işlenen kadın cinayetinin şüphelisi olduğu iddia edilen kişi, İstanbul’da yakalandı.

Fotoğraf: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

Ayvacık’ın Küçükkuyu beldesinde turizm işletmeciliği yapan S.Ö, katıldığı televizyon programında 2006’da kaybolan Zekiye Aydın’ın cesedinin yerini bildiğini söyledi.


S.Ö, İstanbul’da Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli cesedin Edirne’nin Keşan ilçesindeki bir arazide olduğunu açıkladı. Bölgedeki 1 kilometrelik alanda arama yapıldı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirilen S.Ö, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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