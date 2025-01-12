Tekirdağ'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kadını ve kızını öldüren adam intihar girişiminde bulundu

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde kızını ve birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.
İddiaya göre Yeniçiftlik Mahallesi Kamelya 43 Sokak’ta ikamet eden N.O, birlikte yaşadığı S.L. ve kızı Ş.O’ya silahla ateş etti.
Şüpheli ardından aynı silahla kendini öldürmeye çalıştı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde S.L. ve Ş.O’nun olay yerinde öldüğü belirlendi.
Ağır yaralanan N.O, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.