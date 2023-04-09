Can Ataklı: Ünlü sunuculardan tek cevap bile gelmedi

Türkiye’nin anlı şanlı zenginleri telefonda sıraya girmişlerdi. Hepsi ne kadar üzgündü değil mi? Yürekleri Türkiye için çarpıyordu. Depremde ölenler onları kahretmişti. Geri kalanlar için mutlaka bir yapmanın ateşi içinde yanıp tutuşuyorlardı. Bütün varlıklarını o acılı insanlar için seferber etmeye hazırdılar. Telefonun başındaki güzel mankene “İçin yanıyor, milyonlarım feda olsun” diye ağlamaklı bir sesle içini döküyordu bazıları. Ünlü sunucuya “Feda olsun milyonlarım, verdim gitti 250 milyonu” diyordu biri. Sunucunun “Abicim haydi gel şunu 300’e yuvarlayalım” demesi üzerine “seni mi kıracağım, tamam” diye karşılık veriyordu. O gece milyonlarca lira havalarda uçuştu.

Hepsi siyahlar içindeki ünlü isimler sevinçten havalara uçuyordu. Gecenin sonunda tam 115 milyar lira toplandığı çıkmıştı ortaya. Bu para ile birçok ilin yıkılan tüm evleri yeniden yapılabilirdi.

Gerçi toplanan paranın 80 milyardan fazlası zaten devletin parasıydı, o para zaten bu amaçla kullanılmak zorundaydı ama olsun, nasıl olsa bu milletin yarıya yakını bu tür propagandaları yiyor.

Aradan biraz zaman geçti. Israrla sordum “O bağışlar yapıldı mı gerçekten, toplanan paralar nerede toplandı, hesabı kim kontrol ediyor. Geçen sürede bu paradan ne kadarı harcandı?” diye.

Önce kimse cevap bile vermedi. Sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “Söz verilen bağışların 74 milyar lirası yatırıldı, gerisinin de yatırılmasını bekliyoruz, şimdilik yatırmayanları açıklamıyoruz ama eğer bu böyle devam ederse isimleri de açıklarız” dedi.

Aradan yine zaman geçti. Yine sordum “Fuat Oktay’ın açıklamasına rağmen hâlâ paralar yatmamış, bu isimleri neden açıklamıyorsunuz?” diye sordum. Baktım olmuyor. Bundan 15 gün önce, yine pazar günü bu köşede o gece sunuculuk yapanlara seslendim.

“Bakın bu işte siz de sorumlusunuz, en azından konuştuğunuz kişileri arayın, parayı yatırıp yatırmadıklarını sorun, yatırdığını söyleyenlerden dekont isteyin” dedim.

İki hafta geçti aradan.

Ne bağış yaptığını söyleyenlerden ne de o ünlü mü ünlü sunuculardan tek cevap bile gelmedi. Utanmazlık aynen devam ediyor yani.

Can Ataklı’nın yazısı