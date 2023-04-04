Can Ataklı: Sedat Peker, Dubai’den çıkmak için izin istedi

Herkesin ortak merakı şu: Sedat Peker ne zaman konuşacak? Peker iki yıl önce video çekimlerine başlamıştı. İlk önce hangi ülkede olduğu bilinmiyordu. İlk 4-5 videosu milyonlarca kişi tarafından izlendi. Ardından Peker’in Dubai’de olduğu anlaşıldı.

Birkaç video daha çekti, ardından AKP iktidarı devreye girerek Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminden Peker’in susturulmasını istedi. Ağır diplomatik baskılardan sonra Emirlik, Peker’e video çekme yasağı koydu. Peker bu kez Twitter üzerinden bazı açıklamalar yaptı.

Sonra bu da engellendi. Ancak Peker “Hiç kimse merak etmesin, sözüm söz, seçime iki ay kala öyle açıklamalar yapacağım ki yer yerinden oynayacak” dedi.

Şu an itibarıyla seçime tam 40 gün var. Ama Peker’den henüz açıklama yok. Çünkü yakınlarından aldığım bilgiye göre Peker tam bir tecrit hayatı yapıyor, adeta lüks bir otel odasında hapis durumda.

Peker geçen hafta Emirlik yönetimine başvurarak ülkeden ayrılmak istediğini belirterek pasaportunun kendisine verilmesini talep etmiş. Ancak yönetim şu ana kadar bir cevap vermemiş. Önümüzdeki günlerde Turhan Çömez’in Dubai’ye gideceğini ve yetkililerle konuşarak Peker’e özgürlük verilmesini isteyeceğini öğrendim.

Peker Erdoğan’ın Emirlik yönetimine çok ağır baskı yaptığını söyleyerek “Ama ne olursa olsun ülkeden çıkacağım” diye konuşmuş. Şu an Interpol’ün başında Birleşik Arap Emirlikleri’nde daha önce orduda general rütbesiyle görev yapan Ahmet Naser el-Raisi oturuyor. Bunun da Peker’in ülkeden çıkması için bir handikap olabileceği konuşuluyor.

Can Ataklı’nın yazısı