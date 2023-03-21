Can Ataklı: Pek çok kişi nasıl bir seçime gittiğimizi tam bilmiyor

Seçimleri bu ucube rejimin sistemi ile yapmak zorundayız maalesef, çünkü bu aşamayı geçmeden demokrasiye, hukuk sistemine kavuşmak, özgürlükleri sağlamak mümkün değil.

Ancak gözlediğim kadarıyla pek çok kişi nasıl bir seçime gittiğimizi tam bilmiyor.

Bu seçim iki aşamalı, birinci sandıkta cumhurbaşkanı için oy kullanacağız, değir sandık ise milletvekillerini belirleyecek.

Özellikle muhalefetteki bazı kişilerden “Kılıçdaroğlu’na vereceğime TİP Genel Başkanı Erkan Baş’a veririm” sözlerini duyuyorum örneğin.

Anlamadıkları iki seçimin farklı olduğu.

Milletvekili seçiminde partilere oy verilecek, bu oylar cumhurbaşkanı seçimini etkilemeyecek.

Cumhurbaşkanı seçiminde Kılıçdaroğlu’na oy verenler, Meclis seçiminde ise istedikleri partiye oy verebilirler.

Hatta öyle olması Meclis’te çoğulcu bir sistemin oluşmasına ciddi katkı da sağlayacaktır.

Can Ataklı’nın yazısı