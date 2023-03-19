Can Ataklı: Paracıkları yatırmaya gelince yan çizmişler

Milyonlar havada uçuştukça sunucuların mutluluğu da gözlerinden okunuyordu. Ekran başında olanların pek fark etmedikleri bir tatlı rekabet içindeydi ünlü sunucularımız. Aradıkları kişiden fazla miktarda yardım geldikçe keyifleniyorlar, bıyık altı gülümsemelerle diğer sunuculara “Baaak, gördün mü benimki seninkinden fazla bağış yaptı” diyerek hafif hafif böbürleniyorlardı. Tabii bu bir yarışa da sebep oldu.

Kimi sunucular yakaladıkları ünlü zenginlere “Biraz daha çıksanız” telkini yaparken Acun ise şahikaya çıktı adeta. Cihan Kamer isimli iş insanına “Abi” diye hitap eden Acun “Biliyorum siz çok yardım yaptınız zaten ama haydi gelin şunu yuvarlayayım, 300 milyon yapalım” dediğinde rekor kırmanın ezici keyfini yaşıyordu. Yedi saatlik bu maraton sonunda 115 milyar lira para toplandığı açıklandı.

Gerçi bunun 90 milyar lirasına yakını zaten devletin bir cebinden çıkardığı paraların diğer cebine konmasından ibaretti ama olsun, millet ekran başında acısını biraz olsun hafifletme şansı bulmuştu. Sonra herkes yattı uyudu. Aradan günler geçti, herkes mutlu mesut “Ama ne yardım toplandı be” diye sevinirken sanıyorum bir tek ben, zıpçıktı gibi sorular sormaya başladım:

“O gece toplanan yardımlar nerede, nereye harcanıyor, imza yetkisi kimde, yapılan harcamalar neden açıklanmıyor, o paradan şu anda ne kadar kaldı?” diye sordum iki günde bir. Bir de “Milyonlarca lira yardım yaptıklarını söyleyenler gerçekten o paraları yatırdı mı, neden hiçbiri dekont göstermiyor?” diye rahatsızlık verdim sürekli. Sonunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Şu ana kadar 74 milyar lira hesaba geçti, yatırmamış olanlara çağrı yapıyoruz, paraları yatırın” dedi.

Haydaaaa, işe bak. O çok ünlü zenginler ekranlarda gözyaşları içinde “Yetmez ama 100 milyon” falan demişler ama sıra paracıkları yatırmaya gelince yan çizmişler. Yahu arkadaş bu nasıl iştir böyle?

Can Ataklı’nın yazısı