Can Ataklı: Muharrem İnce konuştukça batıyor

Muhalefete karşı bayrak açan Muharrem İnce bana göre konuştukça daha da batıyor. Önce cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı, sonra “Sorumluluk sahibi biriyim, gerekirse Kılıçdaroğlu lehine çekilebilirim” dedi bir gün sonra tam tersine dönerek “Kesin adayım, ikinci tura ben kalırım ve kazanırım” diye konuştu. Tabii ki aday olmak İnce’nin demokratik hakkıdır ve kimse engel olamaz.

Ancak 21 yıl sonra iktidarın değişme ihtimali doğmuşken, araya hançer gibi girmesine yönelik eleştirilere de katlanmak zorunda. İnce konuşmalarında AKP iktidarına fazla bir şey söylemiyor, onun bütün derdi muhalefet ve CHP.

Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu’ndan fazla oy alacağını iddia ediyor, AKP’den de oy geldiğini, ama asıl gençliğin arkasında olduğunu vurguluyor.

Bana en tuhaf gelen ise “Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırsa, bana verilen oyları ona taşıyamam, ama ben ikinci tura kalırsam CHP oyları bana gelir” anlamına gelen söyleri oldu.

Buradan anlaşılıyor ki İnce’yi destekleyenler, ikinci tur olur ve finale kalan aday Kılıçdaroğlu olursa oylarını Erdoğan lehine kullanacaklar.

Zaten örneğin bana gelen İnce destekli eleştiri mesajlarında da bu vurgulanıyor “Biz zaten CHP adayına oy vermeyeceğiz ki” diyorlar.

Can Ataklı’nın yazısı