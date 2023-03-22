Can Ataklı: Kılıçdaroğlu bu raporları mutlaka inceletmelidir

Bugün 200’ün üzerindeki üniversitenin rektörlerinin neredeyse hiçbirinin gerçek bir akademik kariyeri yok.

Yurt içinde ve yurtdışına bilimsel makalesi olan, ciddiye alınan bir tez sahibi olan rektör bir elin parmakları kadar az.

Bol keseden dağıtılan profesörlüklerle üniversite kadrolarında büyük değişim yapıldı.

Bugün adı üniversite olan okulların birkaç tanesi hariç artık hiçbiri üniversite tanımına uymuyor.

Bu nedenle Kılıçdaroğlu bütün rektörleri görevden almadan, üniversitelerdeki liyakatsiz olarak akademik kadroları dolduranlar temizlenmeden yapılacak seçimlerin sonucu korkunç olacaktır.

Aslına bakarsanız AKP iktidarı döneminde üniversitelerdeki bu oyunlar Sayıştay denetçilerinin radarına elbette takılmış.

Namuslu devlet memurları bunları kayda geçirmişler ama hemen hepsi sümen altı edilmiş.

Kılıçdaroğlu üniversitelerle ilgili bir karara varmadan önce bu raporları mutlaka inceletmelidir.

Can Ataklı’nın yazısı