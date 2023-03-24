Can Ataklı: İnce’nin geri dönmesi sürpriz olmaz

Muharrem İnce iktidarı bıraktı, muhalefete özellikle CHP’ye vurdukça vuruyor. Saray medyası İnce’yi avuçlarını patlatarak alkışlıyor. Tam böyle bir aşamada Kılıçdaroğlu, “İnce’yi de ziyaret edebileceğini” açıkladı. İşin aslı; Kılıçdaroğlu, gazeteci Deniz Zeyrek’e “Muharrem İnce’ye gideceğim” demiyor, parti ziyaretleri kampanyasında “Memleket Partisi’ne de gidebileceğini” belirtiyor.

Diyelim ki Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi’nden randevu istedi. Bu görüşme sağlanırsa Kılıçdaroğlu ne diyecek, “Bırak şu adaylık işine, yuvana dön” diyecek mi? Ve en önemlisi bu görüşmeden sonra İnce adaylığı bırakıp geri döner mi? İşte can alıcı soru: İnce geri dönme kararı verirse karşılığında bir şey ister mi, alır mı? Kulislerde Muharrem İnce’ye bakanlık teklif edileceği söylentileri var.

Hatta bakanlık bile bulunmuş. İnce geri dönerse milli eğitim bakanı olacakmış.

Pek çok CHP’li, “eğitimdeki kargaşayı, üniversitelerin içine düşürüldüğü durumu Muharrem İnce gibi biri çözer” görüşündeymiş. İnce’nin geri dönmesi hiç sürpriz olmaz.

Zaten bana göre bütün bu gürültü patırtının asıl nedeni CHP’den bir şeyler kopararak siyasette bir yer tutmak.

Can Ataklı’nın yazısı