Can Ataklı: Erdoğan dört noktadan vuruyor

Erdoğan önce deprem bölgesinde elindeki para tomarını dağıttı. Sonra bu adetini İstanbul’da sürdürdü.

Hesapta “çocuklara harçlık” gibi gösteriliyor bu davranış. Ama asıl amaç “Para dağıtan adam” imajı çizmek. Yoksul insanlara “Erdoğan milletinin yanında, zor durumda olanların çaresi, bakın nasıl para dağıtıyor” mesajı veriliyor. Daha nitelikli insanlar “Olur mu böyle şey, bir Cumhurbaşkanı elinde para tomarı ile para dağıtır mı?” diye safiyane biçimde soruyor ama AKP’ye yakın topluluklardaki yansıması hiç de öyle değil.

Erdoğan “Dünyaya kafa tutan adam, ABD’yi dize getiren, Avrupa’yı titreten lider” algısını bu seçimde de kullanacak. ABD Büyükelçisi’ne, “Bu kapılar sana kapalı, haddini bil” açıklaması bu seçimin temel sloganı olacak belli ki. Çoktandır kullanılmayan “dış güçler” kandırmacası yine devreye alınıyor, toplumun aşağılık duygusu kaşınarak kaba bir milliyetçilikle toplumun beyni yıkanıyor.

Elbette din istismarı bu seçimin de ana teması olacak. Alevilik üzerinden zaten altta ince bir propaganda sürdürülüyor, şimdi de seccade üzerinden başlatılan istismar belli ki seçime kadar sürdürülecek. Seccade bir anlamda iktidarın imdadına koştu. Ekonominin facia durumu, gelir adaletsizliği, işsizlik, hayat pahalılığı, yolsuzluk, usulsüzlük iddiaları artık halının değil seccadenin altına süpürülecek.

Saray “açılım saçılım” günlerini ve yandaşların o günlerdeki söylemlerini tamamen unutmuş gibi yapıp HDP’nin Millet İttifakı adayına destek vermesini “terörle iş birliği, emirle Kandil’den geliyor, Kılıçdaroğlu Türkiye’yi bölecek” propagandası ile etkisiz hale getirmeye çalışıyor.

Sonuçta artık Türkiye’ye hayal satmak dışında hiçbir umut aşılayamayan AKP iktidarı bu seçimi tamamen algılar üzerinden ve devlet gücü kullanarak kazanmayı planlıyor.

Can Ataklı’nın yazısı