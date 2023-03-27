Can Ataklı: Erdoğan bir tek diploma konusunda hep sessiz kaldı

AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın diplomasının cumhurbaşkanlığı için yeterli olmadığı bu nedenle kendisine bir sahte diploma hazırlandığı yıllardır söylenir.

Her konuda hemen cevap veren ve üste çıkan Erdoğan bir tek bu diploma konusunda hep sessiz kaldı.

Bu da kuşkuları daha artırdı. Birkaç yıl önce yine diploma konusu çok konuşulunca Marmara Üniversitesi Rektörü’ne bir talimat verdi ve “Gösterin şunlara diplomayı” dedi.

Rektörlük bu emri derhal yerine getirdi ve ortaya Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi adına düzenlenmiş bir diploma koydu. Tuhaflık şurada, Erdoğan bu okulda hiç okumadı, öğrencisi olduğu İktisadi Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı Aksaray Maliye Muhasebe Yüksek Okulu’ndan Marmara Üniversitesi açılmadan 2 yıl önce mezun olmuştu. Koca üniversite sırf Erdoğan istedi diye sahtecilik yapmakta sakınca görmedi, hiç utanmadan sıkılmadan Erdoğan için Marmara Üniversitesi diploması düzenledi. Şimdi etekler tekrar tutuştu.

Çünkü eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, “Marmara Üniversitesi’ne sordum, Erdoğan’ın öğrenciliği ile ilgili tek kayıt bile yok” dedi. Bunu söyleyen eski YÖK Başkanı olunca paniğe kapıldılar, işin çorap söküğü gibi gideceğinden korkarak ortaya birbiriyle çelişkili sözde belgeler koydular.

Şimdi işler daha da Arap saçına döndü. Seçimi Erdoğan kazanırsa elbette yine hiçbir şey olmaz. Ama muhalefet kazanırsa, Marmara Üniversitesi’nin ve YÖK’ün başı ciddi derde girer.

Can Ataklı’nın yazısı