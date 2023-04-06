Can Ataklı: Bu olay muhalefeti madara etmek için tezgahlandı

Bana göre acemice düzenlenen “İYİ Parti’nin kurşunlanması” olayının üstünün örtülmemesi gerekiyor.

Bugün size eski bir emniyet görevlisinin anlattıklarını aktarmak istiyorum. Söylediklerinden çıkardığım notlar şöyle:

Normal bir tabanca mermisi o camı ancak 4-5 metreden ateş edilirse delebilir. Ateş edilen yer ile il başkanlığı binasının arası 100 metreden fazla, bir tabanca mermeri o mesafeden cama ancak yorgun mermi olarak ulaşır, cama çarpar ve yere düşer, asla delemez. O mesafeden ancak ya Kalaşnikof ya G-3 veya Kanas suikast silahı ile ateş edilirse mermi camda delik açıp içeri girer. Balistik muayene iki gün içinde bitmez, ciddi bir inceleme birkaç ay sürer, açıkladıkları rapor doğru olamaz.

Belli ki bu olay muhalefeti madara etmek için tezgahlandı. Şimdi olayın üzerine gidip yapanların madara edilmesi gerekmez mi?

Can Ataklı’nın yazısı