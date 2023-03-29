Can Ataklı: Bu bir itiraf mı?

Haberi Hürriyet’te yazan Hande Fırat’ın köşesinden aldım.

Saraya yakınlığı ile bilinen Fırat, Erdoğan’ın yeni seçim propagandasının nasıl olacağını anlatırken adını vermediği bir üst düzey AKP’li yetkilinin sözlerini yazmış.

Bu yetkili milletvekili adaylarının titizlikle belirleneceğini söylerken, “Artık milletvekili seçimlerinde hatır-gönül dönemi sona erdi” demiş.

Valla şaşırdım.

Bu bir itiraf mı yoksa ağızdan kaçan cümle mi?

Öyle anlaşılıyor ki AKP’de bugüne kadar pek çok kişi “hatır-gönül” ilişkisi ile milletvekili olmuş veya parti içinde yükselmiş.

Bu dönem gerçekten bitecekse iyi bir şey aslında.

Can Ataklı’nın yazısı