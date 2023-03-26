Can Ataklı: Bir hafta geçti çıt yok, sözde yardımlar cepte kaldı yine!

Bir sürü ünlü isim tüm televizyonların yaptığı ortak yayında bağış toplamıştı depremzedeler için.

Türkiye’nin en tanınmış iş insanları bağlanmışlardı yayına, bağış adı altında milyonlar uçuşmuştu havalarda. Sonunda 7 saatte 115 milyar lira toplandığı ilan edilmişti. Zaman zaman vıcıklıkların da yaşandığı bu geceden sonra defalarca sordum: “Bu paralar hangi hesapta, imza yetkilisi kim, şu ana kadar bu 115 milyardan ne kadar ve nereye harcandı?” diye.

Kimse cevap bile vermedi. Sorulara devam ettim: “Milyonlarca lira bağış yapanlar bu paraları yatırdı mı, yatıranlar neden dekontlarını göstermiyorlar?”

Sonunda bir açıklama geldi. Meğer o gece sadece kumbarasını kıran çocuklar, emeklilik maaşının yarısını feda edenler, bir günlük hasılatlarını veren esnaf, ev kadınları, memurlar, öğrenciler vaat ettikleri miktarları yatırmışlar. Bir de kamu kuruluşları, onlar da emir tepeden geldiği için belirttikleri paraları bilmediğimiz AFAD hesabına aktarmışlar.

Bu nasıl bir ahlaksızlıktır böyle. Bir hafta önce adı büyük iş insanlarının vaat ettikleri paraları yatırmadıkları çıktı ortaya. Bir hafta geçti hala yatırmamışlar. Yatırsalar en azından biri çıkıp “İşte vaat ettiğim miktarın dekontu” diye çıkardı ortaya. Ahlaksızlıktır bu, dolandırıcılıktır bu. O geceye katılan ve aldıkları her bağıştan sonra sevinç çığlıları atan ünlü sunuculardan da hiç haber yok.

Can Ataklı’nın yazısı