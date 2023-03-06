Çamoluk kaymakamlığı sunar: Erdoğan’dan sismik kafiyeler

Geçen hafta bir konuşmasında kullandığı teknik terimler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı biraz zorlamış.

Görsel: AA

Giresun’un Çamoluk ilçesinin kaymakamlığı, internet sitesinde Erdoğan’ın dokuz gün önce Adıyaman’daki afet merkezinde düzenlediği basın toplantısını paylaşmış.

Toplantının bir kısmında Erdoğan, şunları diyor: “Radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle inşa edilen TOKİ binaları hamdolsun depremden yüz akıyla çıktılar. Bunun için yeni binaları da aynı sistem üzerine yapacağız. İnşa edeceğimiz yerleşim yerlerini jeolojik, jeofizik, jeoteknik…. hidrojeolojik, sismo… tekno… teknik, morfolojik incelemeler ışığında yürütüyoruz.”

Bir sosyal medya kullanıcısı söz konusu görüntüleri tekno müzikle kurguladı.