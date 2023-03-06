Diken

Yaramazlara biraz batar!

Depremlerde can kaybı 46 bin 104’e çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 104 olduğunu açıkladı.

Güncellenecek…

Fotoğraf: AA

SON HABERLER

Kılıçdaroğlu: Yolumuz aydınlık olsun

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’la bir yola çıktık. Yolumuz aydınlık olsun” dedi.

Twitter’da erişim sorunları

Kullanıcılar, sosyal medya platformu Twitter’da paylaşılan bağlantılara erişimde sorun yaşıyor. Henüz resmi bir açıklama yok.

Birlik Sınavları, Halkın Gücü, Her Şey Mümkün

7 Mart 2023 Salı Başak’taki dolunay bize birlik, fedakarlık döneminin içinde şimdi sapla samanı ayırmayı, gösterirken hem beklenmedik çıkışların uyandırıcılığına hem de öfkeli eğilimlerin yakıcılığına şahit olabiliriz.