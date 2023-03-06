Depremlerde can kaybı 46 bin 104’e çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 104 olduğunu açıkladı.
Güncellenecek…
Yaramazlara biraz batar!
Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’la bir yola çıktık. Yolumuz aydınlık olsun” dedi.
Millet ittifakının yayınladığı geçiş süreci mutabakat metnine göre yeni dönemde her partiye en az bir bakanlık verilecek.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, millet ittifakının partileriyle açık görüme yapması halinde ortak adayı destekleyeceklerini söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı olacak. İmamoğlu ve Yavaş’la kampanya yürütecek.
Alışveriş sitesi Çiçek Sepeti, 90’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin sembolü ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ kod adlı eski istihbaratçı Mahmut Yıldırım logolu posterin sitelerinde ‘hediyelik ürün’ olarak satışa çıkarılması nedeniyle özür diledi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 10 Mart’ta seçim sürecini başlatacaklarını bildirdi. Erdoğan anayasaya göre üçüncü kez aday olamıyor.
Deprem bölgesindeki 11 şehirde yıkık ve acil yıkılacak (ağır hasarlı) bina sayısı 230 bin olarak güncellendi.
Kullanıcılar, sosyal medya platformu Twitter’da paylaşılan bağlantılara erişimde sorun yaşıyor. Henüz resmi bir açıklama yok.
Hukukçu Kerem Altıparmak, cumhurbaşkanı yardımcısı diye bir şeyin olmayacağını savunan cumhurbaşkanı danışmanlarına, bir kararnameyle bunun mümkün olabileceğini hatırlattı.
7 Mart 2023 Salı Başak’taki dolunay bize birlik, fedakarlık döneminin içinde şimdi sapla samanı ayırmayı, gösterirken hem beklenmedik çıkışların uyandırıcılığına hem de öfkeli eğilimlerin yakıcılığına şahit olabiliriz.