Çağlayan Adliyesi’nde saldırı soruşturması: 48 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde polis kontrol noktasına düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan 96 şüpheliden 48’i tutuklama, 48’i de adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Çağlayan Adliyesi’nde salı günü öğleden sonra silahlı saldırı düzenlenmişti. İki saldırgan öldürülmüştü. Üçü polis, altı kişi yaralanmıştı. Yaralanan sivillerden Dilfiraz Karataş hayatını kaybetmişti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyı DHKP/C’nin yaptığını duyurmuştu.
AA’nın haberine göre İstanbul Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 96 şüphelinin savcılıktaki sorgu işlemleri tamamlandı.
İstanbul Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunda 35 savcı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden 48’i tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Diğer 48 şüpheliyse haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle hakimliğe gönderildi.
Şüphelilerin hakimlik sorgularının başlaması bekleniyor.