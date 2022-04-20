Büyüknohutçu cinayeti davası AYM’ye taşınacak

Doğa savunucusu Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu çiftinin, 9 Mayıs 2017’de Antalya’nın Finike ilçesine bağlı Kızılcık yaylasındaki evlerinde öldürülmesine ilişkin dava Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşınacak.

Ailenin avukatı Tuncay Koç ve Emine Büyüknohutçu şunları dedi: “Maalesef azmettiriciler yönünden yeni soruşturma yapılmadı ve dosya tamamen kapatılmış oldu.Üstelik bu, mahkemenin suç duyurusu kararına rağmen yapıldı.Baştan beri dosyada ‘gizli bir el’, delilleri karartamaya çalışmıştır.”

Ali Ulvi ve Aysin, Finike’de mermer ocakları için yok edilen sedir ormanlarını kamuoyuna duyurmuştu. Çift, yöre halkında çevre bilincini oluşturmaya çalışmış, doğayı tahrip eden mermer ocaklarına karşı mücadele vermişti. Açtıkları dava sonucunda da bir mermer ocağının kapatılmasını sağlamışlardı.

Tüm bunlardan sonra 9 Mayıs 2017’de Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çifti, Kızılcık Yaylası’ndaki evlerinde ölü bulunmuştu.

Bölgeye yeni taşınmış Ali Yamuç gözaltına alınmış ve üç gün sonra tutuklanmıştı. Önce cinayeti üstlenerek, ‘para için’ işlediğini söylemişti.

Bir hafta sonra da Ali Yamuç’un eşine bir mektup yazdığı ortaya çıkmıştı. Ali Yamuç’un adıyla yazılmış ve yine onun tarafından imzalanmış mektupta bir mermer ocağı sahibini suçlanmış ve şöyle denmişti: “Bana vaat ettiğiniz ödemeyi yapın. ‘Öldür paranı hemen vereceğiz’ diye vaatlerde bulunup, neyi bekliyorsunuz? 10 gün içerisinde param gelmez ise görüşürüz. İpleriniz cebinizde haberiniz olsun.”

Bu mektup nedeniyle Fatma Yamuç da cinayete iştirak suçuyla tutuklanmıştı. Ancak Büyüknohutçu ailesinin avukatı Koç soruşturmanın derinleştirilmediğini söyledi.

Avukat Koç ve Büyüknohutçu’nun ortak açıklaması şöyle:

“Ali Yamuç, gerçekten katilse kimlerle bağlantısı olduğu ortaya konulmadı, cep telefon kayıtları ayrıntılı araştırılmadı. Zanlı Ali Yamuç, kaldığı Elmalı Cezaevinde can güvenliği olmadığı için naklini istedi ve isteği üzerine daha güvenli olduğu söylenen Alanya L tipi cezaevine nakledildi. 20 Eylül 2017’de, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’nde Ali Yamuç ölü bulundu.

Alanya Savcılığı’nın hazırladığı rapora göre, Ali Yamuç’un kaldığı koğuşun banyosunda havalandırma penceresine eşofman lastiğiyle kendini astığı belirtildi. Dosya ‘intihar’ denilerek kapatıldı

Büyüknohutçu çiftinin dava dosyasında katil zanlısı Ali Yamuç cezaevinde ölü bulunduğu için hakkındaki dava düşürüldü. Fatma Yamuç hakkında cinayete yardım etmek suçundan 17 Kasım 2017 tarihinde iddianame kabul edilerek yargılama safhası başladı. Ancak Fatma Yamuç, yargılandığı Elmalı Ağır Ceza Mahkemesinde cinayete yardım etmek suçundan beraat etti. Ancak Mahkeme, dosyanın durumuna göre, olası azmettiriciler hakkında ve Fatma Yamuç’un da delilleri kararttığı için suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Büyüknohutçu ailesi olarak mahkeme kararına dayanarak soruşturmanın derinleştirilmesi için Finike Cumhuriyet Savcılığı’na ihbarda bulunduk. Ancak Finike Cumhuriyet Savcılığı, eski görüşlerini tekrarlayarak, soruşturmayı derinleştirmeyerek ve yeni delil toplamayarak azmettiriciler yönünden ‘kovuşturmaya yer olmadığına’ karar verdi.

Ailenin itirazı üzerine dosya Elmalı Sulh Ceza Mahkemesine gitti. İtirazı değerlendiren mahkeme maalesef azmettiriciler yönünden hiçbir değerlendirme yapmadan bu kararı onadı ve itirazı reddetti.

Bu ret kararı bize 18 Nisan 2022 tarihinde tebliğ edildi. Maalesef azmettiriciler yönünden yeni soruşturma yapılmadı ve dosya tamamen kapatılmış oldu.

Üstelik bu, mahkemenin suç duyurusu kararına rağmen yapıldı. Cinayetlerin üstü baştan beri eksik soruşturmayla örtüldüğü gibi suç ihbarımız da sonuçsuz kalmıştır.

Ali Yamuç’un cezaevinde ne şekilde öldüğü, ölümüne kimlerin yardım ettiği de belirlenmemiştir.

Kamuoyunda son yıllarda öne çıkan çoğu cinayet gibi Büyüknohutçular davasının üstü de örtülmek istenmektedir. Baştan beri dosyada ‘gizli bir el’, delilleri karartamaya çalışmıştır.

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağımızı ve bu dosyanın peşini bırakmayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.“