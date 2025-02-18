Büyükada ve Sivriada'da müsilaj etkisi: 'Trajedi'

İstanbul açıklarındaki Büyükada ve Sivriada’nın derinliklerinde müsilajın ekosisteme etkileri ‘trajik.’

Fotoğraflar: AA

Su altı belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleriyle Sivriada ve Büyükada açıklarında daldı.

Ceylan’ın kaydettiği görüntülerde derinliklerde ağ biçiminde bulunan müsilajın mercan, deniz kestanesi, deniz marulu ve deniz yosunu gibi birçok canlıyı kapladığı görüldü.

‘Mercanların tamamı neredeyse müsilajla kaplı’

Ceylan, Sivriada’daki dalışın ardından yüzeyden görülmese de dipte kelimenin tam anlamıyla trajedi yaşandığını belirterek şunları söyledi:

“Sivriada’nın bu bölgesi Marmara Denizi’nde mercan popülasyonunun en yoğun olduğu bölge. Biz özellikle mercanların da durumunu görüntülemek istedik.

“Ama mercanların tamamı neredeyse müsilajla kaplı, bu bölge tamamen müsilajla kaplı. Tabii ki mercanlar beslenemeyince bir müddet sonra da yaşamlarını yitirecekler.

Yaptığımız dalışlarda dipte inanılmaz yaygın bir şekilde müsilaj gördük. Deniz kestanelerinin, mercanların, birçok bitkinin üzeri kaplı. Fotosentez yapabilme kabiliyetleri oldukça kısıtlı.

Açıkçası Marmara Denizi’nde ne olup bittiğini öğrenmek için suyun altından Marmara’ya bakmak gerek.”