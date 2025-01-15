Bostancı sahilde müsilaj görüldü

Profesör Mustafa Sarı, ‘illa yüzeye çıkmasını bekleyenler için’ notuyla Bostancı sahilde müsilajın göründüğü bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğraf: @profmustafasari / X

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, geçtiğimiz günlerde ‘Marmara Denizi’nin 30 metre derinliklerine kadar neredeyse müsilajsız hiçbir yerin kalmadığını’ söylemişti.

Sarı, şu bilgileri paylaşmıştı:

* 2 Ocak 2025 tarihi itibarıyla Erdek Körfezi, Gemlik Körfezi, İzmit Körfezi ve Prens Adaları çevresinde yapılan dalışlarda 3,5 metreden itibaren başlayan müsilajın 25 metreye kadar devam ettiği görüldü.

* 11 bin 350 kilometre kare yüzey alanına sahip Marmara Denizi’nin 30 metre derinliklerine kadar neredeyse müsilajsız hiçbir yer kalmadı. Su sıcaklığı yüzeyde 11 dereceyken dipte 42,5 metre derinlikte 17 derece olarak ölçüldü.

* Denetimlerin başlamış olması memnuniyet verici. Ancak evsel ve endüstriyel atıkların durduğu veya azaldığı ne yazık ki söylenemez. Denetimlerin artması, çalışmayan atık arıtma tesislerinin çalışır hale gelmesi ve zehir kanalına dönüşen akarsuların tekrar tertemiz akmasının sağlanması şart.

Sarı, bugün de X hesabından sabah saatlerinde Bostancı sahilde yüzeyde görünen müsilajın fotoğrafını “Müsilajın illla yüzeye çıkmasını bekleyenler için” diyerek paylaştı.

Profesör Sarı daha öncesinde de ilkbaharda müsilajın yüzeye çıkma riski konusunda uyarmış, önlem alınması gerektiğini belirtmişti.