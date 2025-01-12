Profesör uyardı: Marmara'da neredeyse müsilajsız yer kalmadı

Prof. Dr. Mustafa Sarı, ‘Marmara Denizi’nin 30 metre derinliklerine kadar neredeyse müsilajsız hiçbir yerin kalmadığını’ söyledi.

Fotoğraf: Prof.Dr. Mustafa Sarı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde öğretim üyesi Sarı’nın X‘teki açıklaması şöyle:

* 2 Ocak 2025 tarihi itibarıyla Erdek Körfezi, Gemlik Körfezi, İzmit Körfezi ve Prens Adaları çevresinde yapılan dalışlarda 3,5 metreden itibaren başlayan müsilajın 25 metreye kadar devam ettiği görüldü.

* Gemlik Körfezi’nde sınırlı bir alanda müsilajın yüzeyde örtü oluşturacak şekilde biriktiği ve yayıldığı tespit edildi.

* 11 bin 350 kilometre kare yüzey alanına sahip Marmara Denizi’nin 30 metre derinliklerine kadar neredeyse müsilajsız hiçbir yer kalmadı. Su sıcaklığı yüzeyde 11 dereceyken dipte 42,5 metre derinlikte 17 derece olarak ölçüldü.

* Uzun yıllar ortalamasına göre hem yüzeyde hem dipte su sıcaklıkları ortalama 2,5 derece kadar daha yüksek. Müsilajın en yoğun olduğu bölge 8-20 metre arası. Denetimlerin başlamış olması memnuniyet verici. Ancak evsel ve endüstriyel atıkların durduğu veya azaldığı ne yazık ki söylenemez. Denetimlerin artması, çalışmayan atık arıtma tesislerinin çalışır hale gelmesi ve zehir kanalına dönüşen akarsuların tekrar tertemiz akmasının sağlanması şart.

* Büyük balıkçılar Marmara’dan Karadeniz ve Ege’ye geçse de küçük balıkçılar müsilajla boğuşmaya devam ediyor. İlerleyen günlerde zararları katlanacak. Şimdiden küçük ölçekli balıkçılar için sürdürülebilir bir destek mekanizması oluşturmak gerekiyor.

* Havuzu olmayan turizm tesislerini zor bir bahar ve yaz bekliyor. Şimdiden Marmara Denizi çevresindeki yerel turizme hizmet sunan otel, pansiyon, lokanta ve eğlence mekanlarına yönelik zarar azaltıcı önlemleri almak gerek. Görüntü için Erdek Dalış Kulübü’nden Osman Benli Hocaya çok teşekkür ediyorum.