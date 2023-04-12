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Yaramazlara biraz batar!

Büyük Türkiye Partisi, cumhur ittifakı lehine seçimden çekildi

Büyük Türkiye Partisi (BTP), 28’inci dönem milletvekili genel seçimi için sunduğu aday listesini, cumhur ittifakını desteklemek için geri çekti.

Fotoğraf: AA

BTP Genel Başkanı Hüseyin Durmaz, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı parti olarak verdiklerini belirtirken “Var gücümüzle sayın cumhurbaşkanımızı destekleyeceğiz, cumhur ittifakını destekleyeceğiz” dedi.


Seçim kampanyası boyunca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan lehine çalışma yürüteceklerini, seçimlerin ‘beka sorunu’ haline geldiğini vurgulayan Durmaz şöyle devam etti: “2023 seçimlerinin önemli olduğunu biliyoruz. Açıklanan listelerde, gelişen olaylarda tabii ki bizi rahatsız edenler var. Ülkemizi rahatsız eden görüntüler var.”

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