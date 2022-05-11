Büyük Set Resifi’nin yüzde 90’ında ağarma görüldü

Avustralya, bu yıl Büyük Bariyer Resifi’nin kitlesel bir ağarmayla tahrip olduğunu bildirdi.

Canlı (solda) ve ağarmış (sağda) mercan resifleri. (Fotoğraflar: Reuters)

Gezegendeki en canlı deniz ekosistemlerinden biri olan mercan resifleri, bütün deniz türlerinin dört ila üçte birine yaşam döngülerinin bir noktasında ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın en büyük mercan resifi olan Büyük Set Resifi ise, yaklaşık 344 bin 400 kilometrekareyi kareyi kaplıyor ve 1500’den fazla balık türüne, 411 sert mercan türüne ve düzinelerce başka türe ev sahipliği yapıyor.

İklim değişikliğinin neden olduğu tahribat son yedi yılda dördüncü kez bu kadar geniş ve şiddetli.

Büyük Bariyer Resifi Yönetimi yetkilisi David Wachenfeld, kitlesel ağarmaya rağmen mercanların ölüm oranının düşük olduğunu vurguladı.

2020’de yürütülen çalışmaya benzer bir çalışmayla tahribatın giderilebileceğini belirten Wachenfeld, “Ağarmaya uğrayan mercanların çoğunun kurtarılacağına inanıyoruz” dedi.

Wachenfeld, 2016 ve 2017’deki ağarmaların ‘yüksek seviyelerde mercan ölümlerine’ yol açtığını söyledi.

Öte yandan, uzmanlar, El Nino hava olayının resifte görülen ağarmaya neden olabileceğinden şüpheleniyor.

2016 ve 2017’de kaydedilen sıcak hava dalgaları, Büyük Bariyer Resifi’ndeki mercanların yarısının ölümüne yol açmıştı.