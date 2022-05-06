Her yıl 6 bin ton güneş kremi mercan kayalıklarını ‘yalıyor’

Güneş koruyucu kremlerin yaygın bileşenlerinden oksibezonun mercan kayalıklarına zarar verdiği biliniyor. Yeni bir araştırma bunun nedenlerini gün yüzüne çıkardı.

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Stanford Üniversitesi’nde yapılan araştırma ekibinde yer alan Çevre Mühendisliği doktora öğrencisi Djordje Vuckovic, ‘doğayı korumak adına yapılan ekoturizm faaliyetlerinin dönüp dolaşıp mercan kayalıklarını vurmasının ironik olduğunu‘ söylüyor: “Umarım makalemiz kayalıklara zarar vermeyen ürünler çıkarma konusunda yol gösterici olur.“

Her yıl 6 bin ton krem resiflerle temas ediyor

ABD National Park Service’e (Milli Park Hizmetleri) göre, ülkeden her yıl 6 bin ton güneş kremi, mercan kayalıklarla temas ediyor. Bilim insanları, kremlerinin yaygın bileşenlerinden oksibezonun resiflere zarar verdiğini biliyor. Oksibezon içeren güneş koruyucuların kullanılması Virgin Adaları’nda ve Hawaii’de yasak. İki ada devlet, Ada devletler Palau and Bonaire’de de bu kremler kullanılamıyor.

Güneş ışığını emiyor

Oksibezon’un resiflere nasıl zarar verdiği tam olarak bilinmiyordu.

Bir süre önce konuyu derinlemesine araştırmaya karar veren İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakitesi profesörlerinden William Mitch, genetik konusunda uzmanlaşmış Profesörü John Pringle ile çalışmaya başladı. Araştırma sonucunda oksibezonun güneş ışığını emerek mercan kayalıklar için toksik hale getirdiğini fark etti.

Prof. Mitch, ‘oksibezonun güneş koruyucuların içindeki tek zararlı bileşen olmadığını’ söylüyor: “Çinko ve titanyum gibi metaller de farflı nedenlerle zarer verebiliyor ancak ‘doğa dostu’ olarak pazarlanıyor.”