Bütün görkemiyle Jüpiter

Uzay teleskobu James Webb’in çektiği Jüpiter görüntüleri yayınlandı.

Jüpiter gezegeni ve çok sayıdaki uydusundan biri olan Europa Fotoğraf: NASA



Geçen aralık ayında uzaya fırlatılan ve geçtiğimiz günlerden itibaren evrenin görüntülerini dünyaya ileten uzay teleskobu James Webb, ‘neler yapabileceğini’ göstermeye devam ediyor.

ABD Havacılık ve Uzay Araştırmaları Dairesi (NASA) dün de Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter’i ve çok sayıdaki uydusundan biri olan Europa’nın yer aldığı görüntüleri paylaştı.

James Webb, 1990 yılında fırlatılan Hubble Uzay Teleskobu’nun yerini alması amacıyla ilk olarak 1989’da planlandı ve ilk olarak 2004 yılında inşa edilmeye başlandı.

Teleskobun yapımında 14 farklı ülkeden binlerce uzman toplamda 40 milyon saat çalıştı.

Webb Telekosbu’nun güneş sistemiyle ilgili soruları yanıtlaması, öte gezegenleri ve evreni hiç olmadığı kadar derinlemesine incelemesi bekleniyor. Cihaz ayrıca dünya dışında devam eden yaşam arayışındaki ipuçlarını da ortaya çıkaracak.