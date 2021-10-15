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Yaramazlara biraz batar!

Bursa’daki kumaş fabrikasında yangın

Bursa’nın Kestel ilçesinde, döşemelik kumaş imalatı yapan fabrikada çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Bölgeye çok sayıda itfaiyenin yanı sıra polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

10 işçiye müdahale edildi

Polis ekipleri, işçilerin tahliye edildiği fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Bölgedeki yoğun dumandan etkilenen çevre tesislerdeki 10 işçiye ambulanslarda müdahale edildi.

Fotoğraf: DHA

Yakın ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de yangını söndürmeye yönelik çalışmalara destek veriyor. Ekipler, alevlerin diğer tesislere sıçramamasına yönelik de çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının çıktığı fabrikanın yanı sıra yakın tesislerdeki ham maddeler alevlerin yayılma riskine karşı işçiler tarafından taşındı.

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