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Yaramazlara biraz batar!

Bursa’da, kimya fabrikasında patlama: Bir işçi hayatını kaybetti, altı işçi yaralandı

Bursa’nın Kestel ilçesinde kimyasal ürün işleyen bir fabrikada meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybetti, altı işçi yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Bursa Valisi Yakup Canbolat, ilk belirlemelere göre organize sanayi bölgesinde bir fabrikada asit sıkışması nedeniyle patlama oluştuğunu tahmin ettiklerini söyledi.


Ekiplerin bölgeye hareket ettiğini anlatan Canbolat, “Patlamada bir işçi öldü, altı işçi yaralandı. Yaralılardan durumları ağır ve hafif olanlar mevcut. 15-20 civarında da gazdan hafif etkilenen işçi var, onlara müdahale bölgede yapılıyor. AFAD, itfaiye ve güvenlik ekipleri bölgedeki müdahalesi sürüyor” ifadelerini kullandı.

Canbolat, kendisinin de fabrikaya gitmek üzere yola çıktığını söyledi.

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