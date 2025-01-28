Bursa'da iki çocuğunu rehin alan adam teslim oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki çocuğunu 24 saatten fazla süredir rehin alan adam teslim oldu.
Orhaniye Mahallesi’nde dün bir binayı yanıcı maddeyle kundakladığı iddia edilen şüpheli Hüseyin G, bıçakla güvenlik güçlerine direnerek Alibeyköy Mahallesi’ndeki evinden çıkmadı.
Polis ve jandarma ekiplerinin ikna çalışmalarına karşılık vermeyen zanlının müzakere ekipleriyle görüşmesinde babasıyla çocuklarından biri evden çıktı.
İkna çalışmalarının sürdüğü olayda dedeyle çocuklar, polise Hüseyin G.’ye destek için yanında kaldıklarını ve alıkoyma olmadığını öne sürdü.
Ekiplerin 24 saati aşkın süren müzakere sonunda Hüseyin G. teslim oldu.
Gözaltına alınan zanlı ve 16 yaşındaki oğlu, işlemler için İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.