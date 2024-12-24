Bursa'da kapısı kırılan müdür yardımcısına maaş kesintisi ve sürgün

Bursa’da “Başını örtmeyen öğrenciye karışırız” sözleriyle gündeme gelen okul müdürü Ergin Kaya Kırbıyık’ın kapısını kırdığı müdür yardımcısı Doğa Kaycı’ya 30’da bir oranında maaş kesme cezası verildi. Kaycı ayrıca Gürsu ilçesine öğretmen olarak görevlendirildi.

Fotoğraf: X / Müdür açık mavi gömlekli olan

Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık, velilerin katıldığı bir toplantıdaki sözleri çokça tartışılmıştı.

Karabıyık özetle şöyle konuşmuştu: “Bu okulda namaz, başörtüsü, Kuran, oruç tartışılamaz. Biz Müslümanların tarafındayız. O yüzden şort giyen öğrenciye de karışırız, başını örtmeyen öğrenciye de karışırız.”

Sözleri tepki çeken Karabıyık eylülde de bir kadın müdür yardımcısının odasının kapısını kırmıştı.

Karabıyık görüntülerin basına yansımasının ardından açığa alınmıştı.

Eğitim-Sen’den açıklama: İntikam mı alıyorsunuz?

Eğitim-Sen Bursa şubesi kapısı kırılan müdür yardımcısı Kaycı’ya ceza verildiğini ve Gürsu ilçesine öğretmen olarak görevlendirildiğini duyurdu:

“Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulunda bir yılı aşkın bir süre baskı ve mobbinge maruz kalan müdür yardımcısı Doğa KAYCI en sonunda kapısı kırılarak, eşyaları dışarı çıkarılmıştı.

İlgili okul müdürü hakkında suç durusunda bulunduk, ancak yapılan soruşturma inceleme sonucunda, odasının kapısı kırılarak şahsi ve resmi eşyaları çıkarılan müdür yardımcısı arkadaşımıza 1/30 oranında maaştan kesme cezası verilmiş, yetinilmeyip müdür yardımcısı olan arkadaşımız Gürsu ilçesine öğretmen olarak görevlendirilmiştir.

Çok açıkça ortadadır ki korumaya çalıştıkları kindar müdürü koruyamayanlar, intikam almayı kafalarına koymuş ve mağduru cezalandırmışlardır.

Ancak, bu haksızlığa kılıf bulmaya çalışanlar ve imza atanlar unutmasın ki yaptığınız haksızlık yanınıza kar kalmayacaktır. Bugün yeniden soruşturma yapılması için dilekçe verip, sonrasında da ilgili kişiler hakkında hem adli hem de idari suç duyurusunda bulunarak hak ettikleri cezayı almaları için ne gerekiyorsa yapacağız.”

‘Adalet istiyoruz’ diyen öğretmenler, il milli eğitim müdürlüğü önünde basın açıklaması yapıp soruşturmanın yeniden bakanlık müfettişlerince yürütülmesi için milli eğitim müdürlüğüne dilekçe verdi.

Ayrıca kapı kıran müdür Kırbıyık’ın da başka bir okulda öğretmen olarak görevlendirildiği belirtildi.