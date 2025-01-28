İki çocuğunu rehin alan adam dünden beri ikna edilmeye çalışılıyor

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki evinde iki çocuğunu rehin alan adam dünden beri polis ve jandarma tarafından ikna edilmeye çalışılıyor.

Fotoğraflar: AA

İlçeye bağlı Orhaniye Mahallesi’ndeki bir binada dün öğlen saatlerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürülürken ekiplerce yapılan araştırmada Hüseyin G’nin, yanında getirdiği yanıcı bir maddeyle evi yaktığı belirlendi.

Şüphelinin yakalanması için ekipler, Hüseyin G’nin Alibeyköy Mahallesi’ndeki ikametine gitti.

Polis ve jandarma ekiplerini karşısında gören Hüseyin G., elindeki bıçakla iki çocuğunu rehin aldı. Evin çevresinde güvenlik önlemi alınırken müzakere ekibi de bölgeye gitti.

Müzakereci ekibin yaklaşık 15 saati aşkın süredir Hüseyin G.’yi ikna çalışması sürüyor.