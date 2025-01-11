Bursa’da madende kaya yığınının altında kalan işçi hayatını kaybetti

Bursa’nın Orhaneli ilçesindeki kömür madeninde patlama meydana geldi, kaya parçalarının altında kalan bir işçi hayatını kaybetti.
Gümüşler Mahallesi’ndeki madende 44 yaşındaki patlatma sorumlusu Murat Özdoğan tarafından patlatma işlemi yapıldı.
Daha sonra işlemin yapıldığı alana giden Özdoğan, kaya yığınının altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Ekipler, Özdoğan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Savcının incelemesinin ardından ceset, hastane morguna kaldırıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ysa olayı soruşturmak için müfettiş görevlendirdi.