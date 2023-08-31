Bursa’da bir kadın yol ortasında katledildi

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yolda tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

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AA’nın haberine göre Balat Mahallesi Sanayi Caddesi’nde otomobille seyreden H.K. (55) ile eşi Leyla K. (45) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

H.K’nin aracı durdurmasının ardından inen Leyla K, geriye doğru koşmaya başladı. Kadının peşinden gelen H.K, yol kenarında elindeki bıçakla Leyla K’yi defalarca bıçakladı. Olayı gören diğer sürücüler araçlardan inerek H.K’yı etkisiz hale getirip elindeki bıçağı aldı.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Leyla K’yi Bursa Şehir Hastanesi’ne götürdü.

Leyla K, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis tarafından gözaltına alınan H.K. ise Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürüldü.