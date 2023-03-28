Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

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BUDO’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07:00’deki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08:00’deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya), 09:30’daki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile aynı saatteki Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas), 10:00’daki Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.