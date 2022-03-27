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Yaramazlara biraz batar!

Burdur’da futbol taraftarları, amatör ligde oynayan itfaiye personelini dövdü: ‘Ölümden döndü’


Burdur’da amatör ligde oynayan ve bir grup taraftar tarafından dövülen itfaiye personeli, hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: AA

Burdur 1’inci Amatör Ligi’nde mücadele eden Burdurspor ile Tefenni Belediye Spor, Tefenni ilçe stadında karşı karşıya geldi.


AA’nın aktardığına göre karşı takım taraftarları, kırmızı kart gören Burdurspor oyuncusu Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli Hasan Kaplan’a soyunma odasının önünde saldırdı.

Saldırıda yaralanan Kaplan, hastaneye kaldırıldı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, olay üzerine açıklamasında ‘sporu gençlere sevdirmek için şiddetten arındırılması gerektiğini’ söyledi.

Sporcu disiplinsizse cezayı sahanın hakeminin vermesi gerektiğini’ söyleyen Ercengiz, yaşananlardan dolayı üzüldüğünü aktardı.

Dövülen itfaiye personeli Kaplan’ın ‘ölümden döndüğünü’ söyleyen Ercengiz, şunları dedi: “Sporun ruhuna yakışmayan bu davranış asla kadim Tefenni halkımızın tavrı değildir. Şiddete asla geçit verilmemesi için başta yöneticiler olmak üzere herkesi sağduyulu olmaya davet ediyorum. Bugün canına kastedilen düşman değil, yalnızca rakiptir. Genç kardeşlerimiz birer gladyatör değil, sporcudur. Hasan kardeşimize acil şifalar dilerken adli makamların suçluları bulup gereken cezayı vereceğine inancımız tamdır.”

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