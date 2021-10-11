Burdur Gölü’nün suyu iskeleden 2 metre uzaklaştı

Türkiye’nin 7’nci büyük gölü Burdur Gölü’nde su seviyesi, 50 yılda 17,7 metre düştü. Kıyısında çatlamış toprak örtüsü oluşan göldeki halk plajında beş yıl önce su yüzeyinde yer alan 3 metre yüksekliğinde iskele suya yaklaşık 2 metre uzaklıkta bulunuyor.

Fotoğraflar: DHA

Gölde su seviye ölçümü, 1959 yılının aralık ayında 851,32 metre, ölçülen en yüksek su seviyesi ise 1970 yılında 857,54 metre oldu. Su seviyesi, 1 Haziran 2021’de 839,83 metre olarak kaydedilirken Aralık 1959’da 205,54 kilometrekare ölçülen gölün yüzeyi 123,45 kilometrekareye, 6062,48 hektometreküp olarak ölçülen hacim 3731,67 hektometreküpe düştü.

Burdur Gölü’ndeki kuraklık nedeniyle geçmiş yıllarda sahil olarak kullanılan Şeker Plajı, halk plajı ve göl kıyılarında çatlamış toprak örtüsü oluştu. İskeleyle su arasındaki mesafe durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Gölde kuraklığın etkisiyle oluşan çekilme ziyaretçileri de şaşırttı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin (MAKÜ) öğrencileri göl gezisinde çatlamış toprak örtüsüyle karşılaştı.

‘İçler acısı’

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi İlayda Özeken, “Pandemi dolayısıyla eğitimimize online devam etmiştik. Bu yıl yüz yüze eğitim başlayınca geldiğimiz Burdur’da gölün çok fazla çekildiğini fark ettik. Bu durum çok üzücü. Gölün bu hali içimizi acıttı” dedi.

Sınıf arkadaşı Gülcan Akçay ise şunları söyledi: “İki sene önce Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde eğitime başladık. Geçen yıl pandemiden dolayı burada değildik. Bu yıl yüz yüze eğitimin başlaması ile Burdur’a geldik. Gördük ki göl seviyesi iki yıl önceye göre bayağı çekilmiş. Bu durum bizi çok üzdü. Yetkililerin bu duruma bir çare bulmasını istiyoruz, gölün durumu içler acısı.”