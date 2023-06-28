Bulunan insan kalıntıları kayıp aktör Julian Sands’a ait çıktı

Bernardino Bölgesi Emniyet Teşkilatı, tepelik bir bölgede bulunan insan bedeni kalıntılarının ünlü oyuncu Julian Sands’a ait olduğunun teyit edildiğini açıkladı.

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‘Manzaralı Bir Oda’, ‘Ölüm Tarlaları’, ‘Büyücü’, ‘Arachnophobia’, ‘Boxing Helena’ ve ‘Leaving Las Vegas’ gibi filmleriyle tanınan 65 yaşındaki ünlü oyuncudan 13 Ocak Cuma gününden bu yana haber alınamıyordu.

Kaliforniya’nın en tehlikeli dağlarından biri olarak bilinen Mount Baldy’ye tırmanmak üzere tek başına yola çıkan ünlü oyuncu için düzenlenen arama kurtarma operasyonlarından da hiçbir sonuç alınamamıştı.

Doğa yürüyüşü yapan bir grup, önceki günlerde Julian Sands’in kaybolduğu bölgede insan kalıntılarına rastladıklarını söyleyerek yetkililere ulaştı.

Euronews Türkçe’nin haberine göre Bernardino Bölgesi Emniyet Teşkilatı, bulunan insan bedeni kalıntılarının ünlü oyuncu Julian Sands’a ait olduğunun teyit edildiğini aktardı.

Açıklamada, Sands’ın ölüm nedeninin araştırıldığı ve kesin sonuç için kalıntılar üzerinde daha fazla test yapılacağı kaydedildi.