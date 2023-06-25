Oyuncu Julian Sands’in kaybolduğu dağlarda insan kalıntıları bulundu

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin güneyindeki dağlarda beş ay önce yaptığı doğa yürüyüşü sırasında kaybolan oyuncu Julian Sands’i arama çalışmalarında insan kalıntılarına rastlanıldı. Kemikler, kimlik tespiti için adli tıp ofisine nakledildi.

Fotoğraf: Arşiv – Reuters

‘Manzaralı Bir Oda’, ‘Ölüm Tarlaları’, ‘Büyücü’, ‘Arachnophobia’, ‘Boxing Helena’ ve ‘Leaving Las Vegas’ gibi filmleriyle tanınan 65 yaşındaki ünlü oyuncudan 13 Ocak Cuma gününden bu yana haber alınamıyordu.

Kaliforniya’nın en tehlikeli dağlarından biri olarak bilinen Mount Baldy’ye tırmanmak üzere tek başına yola çıkan ünlü oyuncu için düzenlenen arama kurtarma operasyonlarından da hiçbir sonuç alınamamıştı.

Doğa yürüyüşü yapan bir grup, dün Julian Sands’in kaybolduğu bölgede insan kalıntılarına rastladıklarını söyleyerek yetkililere ulaştı.

ABD basınında yer alan haberlere göre bölgede bulunan kemikler San Bernardino County Şerif Departmanı’na götürüldü ve adli tıp tarafından teslim alındı.

Bulunan kemiklerin Sands’e ait olup olmadığının yapılacak testlerden sonra bir hafta içinde açıklanacağı bildirildi. Ancak bu insan kalıntılarının ünlü aktöre ait olduğuna kesin gözüyle bakılıyor.