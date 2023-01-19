Oyuncu Julian Sands dağda kayboldu: Bir haftadır aranıyor

Britanyalı oyuncu Julian Sands’in ABD’nin Kaliforniya eyaletinin güneyindeki dağlarda yaptığı doğa yürüyüşü sırasında kaybolduğu bildirildi.

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‘Manzaralı Bir Oda’, ‘Ölüm Tarlaları’, ‘Büyücü’, ‘Arachnophobia’, ‘Boxing Helena’ ve ‘Leaving Las Vegas’ gibi filmleriyle tanınan 65 yaşındaki ünlü oyuncu yürüyüşe çıktığı dağlarda kayboldu. Oyuncudan 13 Ocak Cuma gününden bu yana haber alınamıyor.

San Bernardino İlçesi Emniyeti Sözcüsü Gloria Huerta, Sands’ın bulunması amacıyla San Gabriel Dağları civarında arama kurtarma faaliyetlerine başlandığını ancak herhangi bir ize rastlanmadığını belirtti.

Huerta, bölgedeki çığ riski ve arazi şartları gereği arama faaliyetlerinin zaman zaman durmasına karşın helikopter ve insansız hava araçlarıyla faaliyetlerin sürdürüldüğünü ifade etti.

Öte yandan, yetkililer daha önce bölgede yürüyüş yapan iki kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.