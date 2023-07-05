Bülent Usta: Tüketim toplumu her zaman yavaş ölümü seçer

Fikirler de, toplumlar da ölür ya da durur. Badiou, Roma Uygarlığı‘nı örnek vermiş. Artık günümüz pek çok toplum için benzer örnekler göreceğiz. Tüketim toplumu her zaman yavaş ölümü seçer, azar azar ve gizlice olmalıdır, kişi umutlanacak bir çare aramaya, bu arada tüketmeye devam etmelidir. Zaten varoluş yoğunluğu azalmış, kendisine yabancılaşmış biri için ölüm çok önceden başlamıştır, haz-kaygı-doyumsuzluk döngüsü içinde…
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Memur maaşlarıyla ilgili kanun teklifi Meclis’te
En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi TBMM başkanlığına sunuldu.
Yedi Grammy ödüllü Christina Aguilera, Türkiye’de ilk konserini verecek
Yedi Grammy ödülü sahibi ABD’li pop, gospel, caz ve R&B müzisyeni Christina Aguilera, 8 Ağustos’ta Antalya’da konser verecek.
İstanbul’da valilikten nargile kısıtlamaları
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Hilal Kaplan hava durumu haberini de engelletmiş
Hilal Kaplan, ‘kişilik haklarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle bir hava durumu haberinin yayından kaldırılmasını istedi. Mahkeme de bunu kabul etti.
Togg araçlarına ilk zam geldi
Togg marka araçların en düşüğü 953 bin TL’den başlıyordu. Teslimat süreci beklendiği gibi gitmeyen araçlara ilk zam geldi.