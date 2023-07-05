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Yaramazlara biraz batar!

Bülent Usta: Tüketim toplumu her zaman yavaş ölümü seçer

Fikirler de, toplumlar da ölür ya da durur. Badiou, Roma Uygarlığı‘nı örnek vermiş. Artık günümüz pek çok toplum için  benzer örnekler göreceğiz. Tüketim toplumu her zaman yavaş ölümü seçer, azar azar ve gizlice olmalıdır, kişi umutlanacak bir çare aramaya, bu arada tüketmeye devam etmelidir. Zaten varoluş yoğunluğu azalmış, kendisine yabancılaşmış biri için ölüm çok önceden başlamıştır, haz-kaygı-doyumsuzluk döngüsü içinde…

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