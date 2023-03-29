Bülent Aydemir: Hem İnce’ye hem de seçmene bir çıkış yolu

İnce ile görüşme hamlesiyle tabanın ve vatandaşların sesine kulak vermiş olan Kılıçdaroğlu, bu şekilde Muharrem İnce’ye gidebilecek oyları geri döndürmeyi hedefliyor. Tabii uzlaşma sağlanırsa…

Son derece olumsuz koşullarda masadan kalktığında Akşener’i iki belediye başkanını cumhurbaşkanı yardımcısı atama formülüyle geri döndüren Kılıçdaroğlu, CHP’nin evladı olan Muharrem İnce’ye yönelmekle hem İnce’ye hem de seçmene bir çıkış yolu göstermiş oldu.

Bir uzlaşı olsun ya da olmasın Kılıçdaroğlu’nun hamlesi, seçmende olumlu karşılık bulacaktır.

Bülent Aydemir’in yazısı